Martens wil 'wel eens zien' hoe PSV zich wapent tegen Barcelona

Oranje-international Lieke Martens voetbalt vanmiddag in Eindhoven voor het eerst in haar loopbaan tegen een Nederlandse club in de Champions League. Met FC Barcelona staat ze in de achtste finales tegenover PSV.

"Dat vind ik heel leuk. Ik ben al negen jaar weg uit Nederland en ondertussen is het niveau van de eredivisieteams enorm omhoog gegaan. Ik wil wel eens zien wat het verschil nu is", laat de Wereldvoetbalster van 2017 weten.

Ook de Ajax-vrouwen zitten bij de laatste zestien. Zij komen donderdag uit tegen Bayern München.

Barcelona beste team ter wereld?

Barcelona is een van de beste teams van de wereld. In de Spaanse competitie winnen Martens en haar ploeggenoten hun duels met grote cijfers. Eindelijk een keer de Champions League pakken, dat is het doel dit seizoen.