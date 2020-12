Nederlandse studenten winnen Europese ruimtehoofdprijs

Dat koraalriffen wereldwijd afsterven is bekend, maar kunnen we het ook voorkomen? Met die vraag ging een team van Delftse studenten in juli aan de slag tijdens een hackathon. Nog geen half jaar later wint hun bedrijfje Reef Support nu de hoofdprijs in een Europese competitie voor ruimtevaarttechnologie. "Totaal onverwachts", zegt mede-oprichter Yohan Runhaar (20). "De concurrentie was enorm, met 220 inzendingen en uiteindelijk dertien genomineerden uit verschillende landen. We zijn echt dolblij."

Marcel Kempers, Yohan Runhaar en Eilidh Radcliff van Reef Support - NOS

De startup combineert satellietdata met andere datasets om de gezondheid van koraalriffen te monitoren en voorspellen. Riffen worden nu al wel in de gaten gehouden vanuit de ruimte, maar dat geeft alleen een beeld van de situatie op dat moment. "Wij kunnen met een algoritme voorspellen hoe de gezondheid zich gaat ontwikkelen en wanneer voortijdig ingrijpen vereist is", vertelt Runhaar. Dat kan bijvoorbeeld door toerisme stil te leggen of actiever te handhaven op vervuiling. "Het is een soort waarschuwingssysteem voor lokale autoriteiten."

Via satellietbeeld kan bijvoorbeeld verbleking van koraal gemonitord worden - ESA