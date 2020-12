Nieuwe aanhoudingen in zaak vermoorde Franse leraar Paty

In het onderzoek naar de moord op de Franse leraar Samuel Paty zijn nog eens vijf mensen opgepakt. Het gaat om jongeren tussen 18 en 21 jaar die telefonisch contact zouden hebben gehad met de aanslagpleger, melden Franse media.

Net als de dader hebben de verdachten een Tsjetsjeense achtergrond. In de zaak worden al veertien mensen vervolgd, onder wie minderjarigen.

Paty werd half oktober bij Parijs door een islamitische extremist van 18 jaar de keel doorgesneden. De terrorist, die doodgeschoten werd door de politie, vermoordde Paty omdat die in een les over de vrijheid van meningsuiting een spotprent van de profeet Mohammed had laten zien.

De Franse regering heeft daarna maatregelen aangekondigd tegen radicaal islamisme, door president Macron uitgelegd als ideologie die pretendeert boven de Franse wet te staan. Vandaag praat de regering verder over een wet die de kernwaarden van de Republiek moet beschermen.