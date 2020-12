Gerespecteerd Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf slachtoffer hack

Een cyberbeveiligingsbedrijf dat een reputatie heeft als een van het beste ter wereld is zelf slachtoffer geworden van een geraffineerde hackaanval. Het bedrijf, het Amerikaanse FireEye, heeft dat zelf naar buiten gebracht.

FireEye zegt dat het gaat om een zeer intelligente hackaanval waarbij gebruikgemaakt is van technieken die ze niet eerder hebben gezien. Volgens het bedrijf kan alleen een staat erachter zitten.

De hackers, volgens The New York Times vrijwel zeker Russen, maakten tools buit waarmee FireEye normaliter de beveiliging van zijn klanten op de proef stelt. Veel van die klanten zijn overigens overheidsinstanties. FireEye deed in het verleden onder meer onderzoek naar hackaanvallen op Amerikaanse autoriteiten die zich bezighouden met verkiezingen.

Het bedrijf heeft de FBI ingeschakeld, evenals partners zoals Microsoft. Ook de FBI is ervan overtuigd dat de aanval uitgevoerd is in opdracht van een staat.

FireEye heeft zijn klanten inmiddels voorzien van een reeks tegenmaatregelen om zichzelf te beschermen.