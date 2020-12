Hooggerechtshof wijst Republikeinse klachten over uitslag Pennsylvania af

Het Hooggerechtshof in de VS wijst een verzoek van de Republikeinen af om de verkiezingsuitslag in Pennsylvania ongeldig te verklaren. De rechters waren het voor zover bekend allen eens dat er geen reden is om een eerder oordeel van de hoogste rechter in de staat te overrulen.

Republikeinen hadden bezwaar gemaakt tegen het gebruik van poststemmen in de staat. Het hoogste rechtsorgaan in Pennsylvania had eerder al gesteld dat de wet die poststemmen in de staat mogelijk maakt al van 2019 is. De Republikeinen hadden dan ook al veel eerder protest kunnen aantekenen en het systeem van poststemmen was gebaseerd op statelijke wetgeving, en niet op federale.

De uitslag in Pennsylvania, waar Biden met een verschil van 80.000 stemmen won van Trump, is al goedgekeurd door de autoriteiten en advocaten hadden aangevoerd dat de Republikeinse klachten op een "aanval op de constitutionele democratie" vormen.

Trump en de Republikeinen hebben in meerdere swing states waar Biden Trump aftroefde procedures aangespannen, maar die zijn vrijwel zonder uitzondering op niets uitgelopen.

Het Hooggerechtshof heeft nog een zaak op zijn bordje gekregen van het Republikeinse kamp. De staat Texas is naar het hof gestapt om bezwaar te maken tegen de uitslag van de verkiezingen in Pennsylvania, Georgia, Wisconsin en Michigan. Al die staten gingen naar Biden.