Tafeltennisster Eerland wint met club TTC Berlin de Champions League

Nina Mittelham, die haar eerste partij verloren had, bezorgde de Duitse ploeg de overwinning door in een thriller met 3-2 van Margarita Pesotska te winnen.

Het toernooi werd in Linz gespeeld. Berlin, dat de Champions League ook in 2012, 2014, 2016 en 2017 won, won drie groepsduels en was in de halve finales Metz de baas.