Eenkleingebaar: 'Kopje koffie kan al van enorme betekenis zijn'

Met de hashtag worden "kleine gebaren met grote gevolgen" op sociale media gedeeld, zegt Kiki Ronday van Humanitas, een van de initiatiefnemers. "We hebben allemaal behoefte aan positiviteit. Met dit kleine gebaar zie je hoe makkelijk het is om iets voor een ander te doen en dat is belangrijk."

Een kopje koffie, chocola langsbrengen of een snorretje tekenen op een raam bij een verpleeghuis: het zijn kleine gebaren die grootse effecten kunnen hebben. En juist dat is wat het initiatief #eenkleingebaar wil bereiken. In de persconferentie van vanavond noemde minister De Jonge het initiatief, dat vandaag is gelanceerd en eenzaamheid in de coronapandemie wil tegengaan.

Op sociale media gaan al een handjevol initiatieven met de hashtag rond. Zo biedt de Raad van Kerken in Emmen gratis ansichtkaarten aan om te versturen tijdens de feestdagen en maakt de 7-jarige Aimée knuffelharten voor ouderen in verpleeghuizen en mensen die alleen zijn.

Humanitas doet als initiatiefnemer natuurlijk ook mee. De vrijwilligersorganisatie stuurt 19.000 cadeaupakketjes naar hun medewerkers en vrijwilligers en roept deze duizenden mensen op om de cadeautjes weer aan anderen te geven. "Het idee achter onze actie is delen = vermenigvuldigen. Er zitten drie cadeautjes in de pakketjes, waarvan de ontvangers zelf mogen kiezen welke ze willen delen."

Zo zit er bijvoorbeeld een papieren vaasje met een bloemetje in of een chocoladereep. Ook zitten er gesprekskaartjes in. "We willen eenzaamheid in deze periode tegengaan, dus ons pakket is echt gemaakt om contact met anderen te leggen. Je kan een kaartje op de post doen naar iemand, maar je kan ook een chocoladereep aan je buurvrouw geven en met haar een kopje koffie drinken."

En als iedereen van die 19.000 mensen twee cadeautjes doorgeeft, zou dat fantastisch zijn, zegt Ronday. "Dan hebben we een hele grote beweging met kleine gebaren."

Positieve kettingreactie

Mireille Deelen is een van de vrijwilligers die een pakket heeft ontvangen. Zij weet al aan wie ze de cadeaus gaat geven. "Ik werk vaak met gezinnen die in armoede leven. Zij kunnen alles wat ik heb gekregen heel goed gebruiken." En zij kunnen ook weer dingen doorgeven, zegt Deelen. "Aan hun kinderen of ouders. Dan krijg je een positieve kettingreactie."

Volgens Deelen is het initiatief hard nodig. "Zeker in deze coronatijd is het belangrijk om een stukje geborgenheid aan elkaar te geven."