Juventus geeft Barcelona en Koeman pak slaag in eigen huis

Ronald Koeman heeft met FC Barcelona de groepsfase van de Champions League afgesloten met een fikse nederlaag. De Catalanen, met Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de basis, gingen in eigen huis met 3-0 onderuit tegen Juventus. Matthijs de Ligt speelde het volledige duel voor de Italiaanse landskampioen.

Groep G was met nog één speelronde te gaan al beslist. Barcelona en Juventus waren al zeker van overwintering in de Champions League en streden in een onderling duel enkel nog om de groepswinst.

Messi vs. Ronaldo

Het was de 35ste keer dat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi tegenover elkaar stonden. Het was de Portugees die de eerste tik uitdeelde: vanaf elf meter schoot hij Juventus op voorsprong in Camp Nou.

Na twintig minuten keek het Barcelona van trainer Koeman al tegen een 2-0 achterstand aan. Weston McKennie volleerde knap raak op aangeven van Juan Cuadrado.