Vechtlust brengt handbalsters toch in hoofdronde EK: 'Nooit opgegeven'

Met acht doelpunten was Kelly Dulfer uitblinkster bij Oranje, al ziet ze dat zelf anders. "We hebben het echt als team gedaan. Nooit opgegeven, we stonden zó goed in de dekking en vierden elke bal die we tegenhielden."

De handbalsters hebben bij het Europees kampioenschap in Denemarken al hun reserves moeten aanwenden om de tweede ronde te bereiken. In het laatste groepsduel moest er gewonnen worden van Hongarije en dat gebeurde: 28-24.

In die hoofdronde speelt Nederland alleen tegen de landen waar het nog niet tegen gespeeld heeft: Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Noorwegen is donderdag de eerste tegenstander.

Nederland won op het WK van 2015 zilver en eindigde daarna op alle EK's en WK's op het podium. Vorig jaar werd de opmars bekroond met de wereldtitel.

Status te grabbel gegooid

In het Deense Kolding had Oranje zijn nieuwe status in twee dramatische duels te grabbel gegooid. Tegen Hongarije was er aanvankelijk weer geen tempo, agressie en overtuiging, maar beetje bij beetje kwam de dekking op orde en krabbelde Nederland overeind.

Toen Hongarije achterhaald was en Oranje tien minuten voor tijd voor het eerst een marge van twee goals had, kwam er ontspanning in het spel en kreeg Nederland zijn glans terug.