Champions League-duel PSG stilgelegd na vermeend racisme vierde official

Het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir is na dertien minuten stilgelegd. Basaksehir-staflid Pierre Webo werd weggestuurd door scheidsrechter Ovidiu Hategan uit Roemenië. Onduidelijk was waarom.

Webo reageerde woedend en zou racistisch beledigd zijn door de vierde official.

Er ontstond een hoop tumult met spelers van beide ploegen die zich ermee bemoeiden. Na lange woordenwisselingen, waar ook een supervisor van de UEFA aan te pas kwam, werd besloten om de wedstrijd stil te leggen en vertrok de Turkse ploeg naar de kleedkamer.

Hervatting nog onduidelijk

Onduidelijk is of de wedstrijd in Parijs, waarin nog niet was gescoord, nog wordt hervat. De UEFA heeft nog niets laten weten.