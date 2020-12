Champions League-duel gestaakt na racisme, Makkelie leidt woensdag restant

Rode kaart voor Pierre Webó - AFP

Het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir is na dertien minuten stilgelegd. Pierre Webó, assistent-trainer van Basaksehir, werd weggestuurd door scheidsrechter Ovidiu Hategan uit Roemenië. Onduidelijk was waarom. Webó reageerde woedend en werd racistisch beledigd door de vierde official. Op beelden is te zien dat de Roemeense official 'negro' zegt tegen Webó. Er ontstond een hoop tumult met spelers van beide ploegen die zich ermee bemoeiden. Na lange woordenwisselingen, waar ook een supervisor van de UEFA aan te pas kwam, werd besloten om de wedstrijd stil te leggen en vertrok de Turkse ploeg naar de kleedkamer. Woensdagavond verder De wedstrijd wordt woensdagavond om 18.55 uur hervat met andere officials. Zo is Danny Makkelie door de UEFA aangesteld om het restant te leiden. Het duel begint in de dertiende minuut. In eerste instantie zou de wedstrijd worden hervat met alleen een andere vierde official langs de lijn. De videoarbiter, die ook in het stadion was, zou die rol overnemen. De Turken gingen daar echter niet mee akkoord.

Tumult aan de zijlijn. - ANP

"De UEFA stelt een grondig onderzoek in", meldde de Europese federatie na het incident in een eerste officiële reactie. "Voor racisme, en discriminatie in al zijn vormen, is geen plaats in het voetbal." 'No To Racism' De Europese voetbalbond voert al jarenlang campagne tegen racisme. Basaksehir zette al kort nadat de wedstrijd was stilgelegd de slogan van de UEFA op Twitter: "No To Racism". De Turkse club is boos dat juist een UEFA-official zich schuldig maakt aan racisme.

President Erdogan riep via Twitter de UEFA op om stappen te nemen. Kylian Mbappé, een van de vedettes van PSG, schreef op Twitter: "Say no to racism", gevolgd door een steunbetuiging aan Webó: "we zijn met je".