Lazio stuurt Club Brugge met gelijkspel naar Europa League

Ciro Immobile viert zijn treffer - AFP

Voor Club Brugge eindigt het avontuur in de Champions League voor de winterstop. De Belgen hadden een overwinning nodig tegen Lazio, maar speelden in Rome met 2-2 gelijk. Wel gaat de club verder in de Europa League. In het andere duel in groep F tussen Zenit St. Petersburg en koploper Borussia Dortmund stond Zenit lang op voorsprong, maar in de tweede helft keerden de Duitsers de wedstrijd om in hun voordeel en wonnen uiteindelijk met 2-1.

Vormer scoort, Lang vroeg gewisseld Brugge kon geen vuist maken en na twaalf minuten kwam Lazio verdiend op voorsprong via Joaquín Correa. Het Brugse antwoord volgde desondanks snel, met Ruud Vormer die uit de rebound na een schot van Noa Lang raak schoot. Niet lang daarna leek het doek te vallen voor Brugge. Spits Ciro Immobile benutte een strafschop en Eduard Sobol werd met een tweede gele kaart weggestuurd. Voor oud-Ajacied Noa Lang zat de wedstrijd er daarmee ook op. Hij werd geslachtofferd voor verdediger Simon Deli. In de slotfase veerde Brugge nog op: Hans Vanaken zorgde met een rake kopbal voor de gelijkmaker waarna zijn ploeg aan een slotoffensief begon. Charles De Ketelaere was onfortuinlijk en raakte de onderkant van de lat. Verder kwam Brugge niet.

Ruud Vormer in het duel met Lazio Roma - AFP

In het andere duel in de groep mocht Zenit lang hopen op de eerste overwinning. De Russen stonden het merendeel van de wedstrijd op voorsprong na een treffer van Sebastian Driussi. Dortmund, dat bij een overwinning de groepswinst veilig zou stellen, drong in de tweede helft meer aan wat resulteerde in treffers van Lukasz Piszczek en Axel Witsel, waarmee de eindstand op 2-1 werd bepaald. Jongste speler ooit Aanvaller Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund mag zich sinds vanavond de jongste speler ooit in de Champions League noemen. Moukoko kwam tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg als invaller binnen de lijnen. Met zijn leeftijd van 16 jaar en 18 dagen neemt de Duitse jeugdinternational het record over dat ruim 26 jaar in handen was van Célestine Babayaro.

Youssoufa Moukoko - AFP

Moukoko is 68 dagen jonger dan de Nigeriaan Babayaro toen hij in november 1994 zijn eerste minuten in de Champions League maakte bij Anderlecht. Eind november werd Moukoko ook al de jongste speler ooit in de Bundesliga. Het grote talent van Borussia Dortmund kwam toen in het veld voor ploeggenoot Erling Haaland, in het met 5-2 gewonnen competitieduel bij Hertha BSC.