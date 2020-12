Deze coronamaatregelen (blijven) gelden in feestmaand december

Kunnen de coronaregels versoepeld worden met Kerst? Dat was de grote vraag voor de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van vanavond. En ook weer niet, want in de afgelopen weken liet bewindspersoon na bewindspersoon, instantie na instantie zich negatief uit over wat er mogelijk zou zijn. Zeker omdat het aantal besmettingen weer oploopt, was duidelijk dat de persconferentie geen Kerstwonder zou herbergen.

In feite verandert er dus bijna niets aan de coronamaatregelen. En als de cijfers blijven stijgen, sluit Rutte niet uit dat de maatregelen op 22 december zelfs strenger worden. Vooralsnog gelden rond de feestdagen dezelfde regels als nu. Mocht je het overzicht een beetje kwijt zijn; dit zijn de belangrijkste voorschriften van de 'gedeeltelijke lockdown'.

Eerst: de Kerst

Ruzie in de familie over wie je met de feestdagen uitnodigt en wie niet? Wellicht. Maar hoe dan ook geldt dat alle aankomende feesten in beperkt gezelschap gevierd moeten worden. Of het nou gaat om Chanoeka, het joodse feest dat overmorgen al begint, over Kerst of over Oud en Nieuw; iedereen kan per dag maar drie gasten van buiten het huishouden uitnodigen - kinderen tot en met 12 worden niet meegeteld.