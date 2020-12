Niet een miljoen, maar 500.000 BioNTech/Pfizer-vaccindoses in januari

Nederland krijgt in januari naar verwachting 507.000 doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op basis van "nieuwe, recente informatie". Eerder ging minister De Jonge nog uit van een miljoen doses, die al in de laatste week van december zouden komen.

In het eerste kwartaal van volgend jaar volgen na die 507.000 nog eens 1,7 miljoen doses. De vaccins zijn dan verpakt in partijen van 975 doses en moeten bewaard worden bij -75 graden. "Dat maakt kleinschalige distributie nogal onhandig", zei De Jonge op de persconferentie.

Een woordvoerder van Pfizer zegt in een reactie dat half november al bekend was dat Pfizer wereldwijd maar 50 miljoen vaccins kon leveren, in plaats van de toegezegde 100 miljoen. De Europese Unie bleef echter rekenen met het oude getal. Toen minister De Jonge op 1 december bekend maakte dat Nederland een miljoen vaccins zou krijgen, was die informatie dus al achterhaald.

Vaccineren zo vroeg mogelijk in januari

Eerder zei De Jonge dat "als alles meezit" de vaccinatie rond 4 januari begint. Het lijkt hem nu wat minder waarschijnlijk dat er in de eerste week van januari wordt gevaccineerd, omdat het vaccin ook pas in die week geleverd wordt. "En als ik zie wat daarvoor moet gebeuren omdat we daarvoor dus een grootschaliger of centrale locatie moeten hebben om daar te gaan vaccineren, dan zeg ik nog steeds op zijn vroegst in januari. Maar alles is erop gericht zo vroeg mogelijk in januari te vaccineren."

Per persoon zijn twee doses nodig. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep om gevaccineerd te worden. Deze groep wordt op zo'n 30 priklocaties gevaccineerd, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden.