Natte voeten: miljarden kostende waterkering Venetië te laat geactiveerd

In oktober lukte het met de miljarden kostende dam voor het eerst om de stad tegen een overstroming te beschermen. En ook daarna zou het systeem volgens de burgemeester nog een aantal keer goed gefunctioneerd hebben zodat het bij hoogwater droog bleef in Venetië.

In de openingen van de lagune waaraan Venetië ligt, zijn beweegbare barrières gebouwd die omhoog komen als de stad wordt bedreigd door hoogwater boven de 125 centimeter. Het systeem moet 48 uur van tevoren geactiveerd worden.

Deze keer was dat niet gebeurd omdat voorspeld was dat het water vandaag niet hoger zou komen dan 125 centimeter. Maar opgestuwd door een niet voorspelde harde wind steeg het water vanmiddag tot een hoogte van 138 centimeter en liepen de straten en pleinen in Venetië weer als vanouds onder water.

De burgemeester wil dat het systeem voortaan sneller wordt geactiveerd om nieuwe overstromingen te voorkomen. Volgens de regiopresident heeft de huidige overstroming de stad zo'n half miljard euro aan schade opgeleverd.