Topsporters mogen vanaf 17 december weer trainen en wedstrijden spelen

De volleyballers van Lycurgus - ANP

Topsporters in topcompetities mogen van het kabinet vanaf 17 december weer trainen en wedstrijden spelen. Dat heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat ongeveer duizend voetballers en vijfduizend topsporters uit overige sporten weer volledig aan de slag kunnen. "Voor hen is de nationale competitie belangrijk om aansluiting te houden bij de internationale top", laat het kabinet weten. Er komt nog geen versoepeling van de coronamaatregelen voor de amateursporters.

Kans voor IJsselmeervogels in het duel met Jong Volendam - Orange Pictures

Tijdens het sporten geldt de afstandsmaatregel (1,5 meter) niet. De topsporters mogen met meer dan vier personen sporten en met meer dan dertig personen in een ruimte zijn. De versoepeling geldt voor hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis. De eredivisie, eerste divisie en de vrouweneredivisie in het voetbal en de sporters met een A-status bij sportkoepel NOC*NSF mochten al trainen en in een competitieverband uitkomen. Gemengde gevoelens Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF heeft gemengde gevoelens bij het besluit van het kabinet om de tosportcompetities te laten hervatten. "Voor teamsporten zijn de nationale competities van cruciaal belang. Dit is dus heel mooi en daar hebben we ook hard aan gewerkt met de overheid, maar ik ben ook huisvader en heb veel contacten vanuit mijn functie met het bedrijfsleven. De boodschap van het kabinet is voor veel Nederlanders een moeilijke. Dat besef ik zeker."

Op één punt blij Directeur Erik Gerritsen van hockeybond KNHB is blij dat de hoogste divisie weer mag trainen en spelen. "Dat is van groot belang. Op één punt zijn we dus blij, maar we zijn ook teleurgesteld dat onze andere wens niet is verhoord. We willen graag dat er weer normaal door alle hockeyers kan worden getraind. Dat komt de volksgezondheid ten goede, biedt wellicht verlichting in de winkelstraten en biedt de verenigingen perspectief."

Vijf miljoen voor sportkoepel NOC*NSF krijgt eenmalig een extra bijdrage van vijf miljoen euro voor de topsportsector op weg naar de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van 2021 (Tokio), 2022 (Peking) en 2024 (Parijs). Door het coronavirus zijn sportbonden geconfronteerd met een terugloop van sponsorgelden, minder evenementen met bijbehorende inkomsten en een mindere afdracht van de verenigingen. Daardoor komt de eigen bijdrage van sportbonden aan de topsport- en talentenprogramma's in het geding. Dinsdag werd een motie van Kamerlid Rudmer Heerema tot financiële steun aangenomen.

Directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF is ook meer dan tevreden dat de topsportcompetities weer aan de slag kunnen, maar vindt het erg jammer dat de trainingsregels voor de hele sportsector nog niet versoepeld kunnen worden. "Het besluit voor de rest van de sportsector komt niet onverwacht. De besmettingscijfers helpen natuurlijk niet en ook bij ons staat de volksgezondheid en veiligheid voorop. Dat de groepsgrootte niet wordt aangepast, vind ik jammer. We denken namelijk dat sport een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het probleem kan leveren." Grens van 18 naar 27 jaar? Dat het kabinet het Outbreak Management Team laat onderzoeken of de leeftijdsgrens van sporten in teamverband kan worden opgehoogd van 18 naar 27 jaar, snapt Dielessen wel. "Dat komt uit de hoek van de handhaving. Met de veiligheidsregio's is daarover gesproken. De groep tot een jaar of 25 is best een lastige groep, die begint zich te vervelen."