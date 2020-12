Kabinet: gaat niet goed, mogelijk nog meer maatregelen voor de kerst

Het is niet uitgesloten dat het kabinet voor Kerst nog met strengere maatregelen komt om het coronavirus in te dammen. Het kabinet vindt dat het niet goed gaat met de besmettingscijfers en de cijfers in ziekenhuizen. Voorlopig worden maatregelen in elk geval niet versoepeld, mogelijk komen er dus nog verzwaringen.

Als extra maatregelen nog voor de Kerst nodig zijn, wordt dat op 22 december bekendgemaakt.

Premier Rutte sprak op de persconferentie van "een hard gelag". "We hadden het anders gewild maar het gaat echt niet goed met besmettingscijfers en niet met de ziekenhuizen."

De premier zei heel goed te begrijpen dat mensen na dit zware jaar Kerst vieren extra belangrijk vinden. Hij ziet dat de kerstboomverkopers overuren draaien en overal kerstversiering wordt aangebracht.

Tienduizend lege stoelen

Maar kerst zal dit jaar toch sober gevierd moeten worden. De premier sprak van een " zwaar jaar van verlies en rouw." Hij zei dat er inmiddels bijna tienduizend overledenen zijn en sprak van "tienduizend lege stoelen aan de kersttafel." Volgens Rutte is dat "ongelooflijk verdrietig" en "extra reden om bij elkaar te willen zijn." Maar we kunnen met de Kerst niet meer dan de laatste maanden, omdat het echt niet goed gaat.

Rutte zegt dat "de realiteit van vandaag is dat we op tweesprong staan: of we zorgen dat de cijfers goede kant opgaan, of de cijfers blijven stijgen en dan sluiten we extra maatregelen niet uit".

Dat betekent dat we de feestdagen definitief in kleine kring vieren. Het kabinet houdt dus vast aan maximaal drie thuisbezoekers per dag, maar dat zou dus ook nog kunnen veranderen als de cijfers niet verbeteren.

Het lag al in de verwachting dat het kabinet vanavond geen versoepelingen zou aankondigen. De besmettingscijfers bleven de afgelopen dagen oplopen.

