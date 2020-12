De Roon verwacht aantrekkelijk duel met Ajax: 'Aanvallende teams, veel goals'

Marten De Roon - Pro Shots

De messen worden langzaam geslepen in aanloop naar het cruciale Champions League-duel tussen Ajax en Atalanta Bergamo van woensdagavond. Voor de winnaar wacht de volgende ronde, de verliezer rest 'slechts' de Europa League. Atalanta-middenvelder Marten de Roon kijkt uit naar het duel. "Het kan een aantrekkelijke wedstrijd worden, met twee ploegen die op de aanval spelen. Er kunnen veel goals vallen." Voor de Italianen geldt dat ze aan een gelijkspel genoeg hebben. Er komt voor Atalanta hoe dan ook een einde aan een bijzonder Europees jaar. De club bereikte vorig seizoen voor het eerst in de historie de kwartfinales van de Champions League. Volgens De Roon is dat te danken aan coach Gian Piero Gasperini. 'Gasperini heeft ons veel gebracht' "De trainer heeft de club veel gebracht, vooral de mentaliteit om elke wedstrijd te willen winnen. Of dat nou tegen Ajax is, Juventus of tegen de kleintjes. Hij wil graag aanvallen en het liefst met zoveel mogelijk spelers en positiewisselingen."

De Roon kijkt uit naar duel met Ajax: 'We spelen voor de winst' - NOS

Ajax en Atalanta zijn wat dat betreft op een aantal vlakken met elkaar te vergelijken, maar verschillen ook. "Ajax doet het al jaren op hun wijze, met een filosofie om altijd aan te vallen. Wat dat betreft lijken we op elkaar. Maar onze opstelling en tactiek lijkt niet op elkaar, wat dat betreft verschillen we veel." Waarin beide ploegen ook vergelijkbaar zijn is dat ze dit seizoen in Europese wedstrijden buitenshuis goed presteren. Atlanta won van FC Midtjylland (0-4) en Liverpool (0-2), maar in Italië werd er met 5-0 verloren van de Engelsen en 2-2 gelijkgespeeld tegen Ajax. Volgens de middenvelder van Oranje valt dat lastig te verklaren. "Ik denk dat de thuisploegen in eigen huis meer aanvallen, dus krijgen wij meer ruimte. Dan zijn wij een sterker team. Als ploegen bij ons op bezoek komen, is dat vaker om resultaat te halen. Maar het verschil is lastig te verklaren."

Ajax-Atalanta bij de NOS De aftrap in de Johan Cruijff Arena bij Ajax-Atalanta is om 18.55 uur. De wedstrijd is bij de NOS live te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is te zien in het late Journaal om 23.35 uur op NPO 1.