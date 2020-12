Politieman verkocht complete dossiers voor 500 euro

Een motoragent uit Vianen gaf op bestelling en tegen betaling politie-informatie door aan criminelen. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag vier jaar gevangenisstraf wegens corruptie.

Zo speelde de agent dit voorjaar een foto en adresgegevens door van een man uit Rotterdam die op een dodenlijst stond omdat hij drugs zou hebben gestolen. Kort daarna werd het huis van de man beschoten, plus nog een aantal andere panden.

Vandaag gaf de 44-jarige Orm K. in de Utrechtse rechtbank toe dat hij twee jaar lang informatie gelekt heeft. Ook bekende hij dat hij politiekleding achterover gedrukt en doorverkocht heeft. De kleding blijkt dit jaar te zijn gebruikt bij een woningoverval in Voorschoten.

Orm K. zei dat hij zich nooit heeft afgevraagd waar de door hem opgevraagde gegevens voor werden gebruikt. De beschietingen in Rotterdam kwamen volgens hem als een verrassing. "Dan raak je in paniek", zei hij. "Dat heb ik nooit gewild."

Doorgeefluik

In de rechtbank deed K. een poging zijn gedrag te verklaren. Het ging al een tijdje niet goed met hem, vertelde hij. Na twintig jaar bij de politie kreeg hij problemen op het werk en werd hij gedwongen overgeplaatst. Zijn relatie ging stuk en hij kwam in geldnood.

Iemand uit zijn voetbalteam in Vianen kreeg daar lucht van en vroeg of hij wilde bijverdienen. Orm K. kan niet goed verklaren waarom, maar hij nam een pgp-toestel, een extra beveiligde telefoon, aan met daarin de contactgegevens van ene 'Richard'.

Dat bleek een soort informatiemakelaar, een doorgeefluik richting criminelen. De motoragent en 'Richard' communiceerden versleuteld via de speciale telefoon en spraken ook regelmatig af op een parkeerplaats. Daar overhandigde hij gegevens en kreeg hij nieuwe verzoeken.

Vaste tarieven

Ze hanteerden vaste tarieven: 100 euro voor het natrekken van een kenteken, 250 euro voor een uitgebreidere bevraging en 500 euro voor een compleet dossier. De politieman zegt dat hij zo 30.000 euro verdiende. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bijna twee keer zoveel is geweest.

Vanaf de zomer van 2018 controleerde Orm K. of bepaalde auto's van de politie waren en zocht hij uit wat er bij de politie over bepaalde mensen bekend was. Dit voorjaar vroeg hij ook informatie op over Roger P., die wordt gezien als een kopstuk in de cocaïnehandel en volgens justitie de opdrachtgever is voor de beruchte martelcontainer die in mei werd gevonden.