Uitgelekte horeca-notitie alsnog openbaar: 'niet de lijn van het kabinet'

Een uitgelekte notitie van Economische Zaken over heropening van de horeca is alsnog openbaar gemaakt. Het document was eigenlijk bedoeld voor intern gebruik, maar vandaag berichtte RTL Nieuws erover.

In de notitie staat dat opening van cafés en restaurants niet hoeft te leiden tot meer coronabesmettingen. Sterker nog: het is volgens de analyse zelfs denkbaar dat het zogeheten r-getal (de besmettingsfactor) juist afneemt bij heropening.

Dat is saillant, omdat de verwachting is dat het kabinet straks op de persconferentie aankondigt dat de horeca voorlopig geen versoepelingen tegemoet kan zien. Of in de woorden van de begeleidende brief aan de Kamer: "De lijn in het interne A4 bevat niet de beleidslijn van het kabinet."

In de brief staat verder dat minister Wiebes het stuk "als onvoldragen beoordeelt, omdat in zijn ogen de analyse niet sluitend was". Het uitlekken weerspiegelt de strijd binnen het kabinet, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. "Bij een deel van het kabinet is een grote behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van bijvoorbeeld het sluiten van de horeca. Werkt het of niet?"

Koffietent in Heerenveen

Bronnen zeggen tegen de NOS dat er al langer gesprekken zijn tussen Economische Zaken en het RIVM over gedetailleerdere berekeningen, omdat het ministerie graag inzichtelijk wil krijgen of er meer mogelijk is. "Is het bijvoorbeeld noodzakelijk om een koffietent in Heerenveen te sluiten?", duidt De Rooy.

Het RIVM laat weten dat het instituut niet betrokken was bij de berekeningen voor de horecanotitie. "Het RIVM heeft geen data waaruit blijkt dat het reproductiegetal zal dalen bij het openstellen van de horeca."

Hoe de notitie eerder vandaag naar buiten is gekomen, is niet duidelijk. Na het kabinetsberaad over de corona-aanpak vanmiddag wilde minister Wiebes van Economische Zaken er niet echt op ingaan. Hij zei wel dat hij "de hele dag" allerlei berekeningen doet. Staatssecretaris Keijzer van hetzelfde departement zei desgevraagd over de notitie: "Ik weet niet welke u bedoelt".