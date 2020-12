W Series-coureur Visser: 'Hoop dat Zandvoort-publiek ook mij aan zal moedigen'

Visser over W Series op Zandvoort: 'Iedereen wil een thuisrace wil hebben' - NOS

"Het publiek komt natuurlijk meer voor Max Verstappen, maar ik hoop dat ze mij ook gaan aanmoedigen." Beitske Visser, actief in de W Series, reageerde verheugd op het nieuws dat vrouwenrace in het weekend van 3, 4 en 5 september onderdeel is van de Grand Prix van Nederland.

"Superleuk natuurlijk. Ik denk dat iedereen altijd wel een thuisrace wil hebben. Dus vanaf het moment dat ik wist dat we samen zouden gaan rijden met de Formule 1, hoopte ik wel dat Zandvoort erbij zou zitten."

'Ga voor de winst'

Visser eindigde afgelopen seizoen als tweede in de raceklasse voor vrouwen. "Je wil altijd beter, dus ik ga sowieso voor de winst komend seizoen. Het gaat niet makkelijk zijn, maar ik ga m'n best doen."