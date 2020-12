Stookalert van kracht, 'stook geen hout in Gelderland en Limburg'

Het RIVM roept inwoners van Gelderland en Limburg op geen hout te stoken. Het instituut heeft vanwege ongunstige weersomstandigheden een stookalert afgegeven.

Er is vanavond en vannacht vrijwel geen wind in het oosten en zuidoosten van het land. "Daarnaast is er sprake van een stabiele opbouw van de atmosfeer", zegt weerman Gerrit Hiemstra. "Dat is het geval als er een koude laag dicht bij de grond aanwezig is en daarboven een luchtlaag met een minder lage temperatuur. Onder die omstandigheden blijft alle rook in de onderste 10 à 20 meter van de atmosfeer hangen."

Gezondheidsklachten voorkomen

Door niet te stoken, kunnen mensen gezondheidsklachten bij zichzelf en anderen voorkomen. Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, PAK's, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen.

Daarnaast veroorzaakt rook stank. "Houd rekening met elkaar", zegt het RIVM, dat benadrukt dat vanwege de coronacrisis veel mensen thuiswerken.

Geen verbod

Het RIVM startte vorig jaar met het afgeven van stookalerts, om mensen bewust te maken van de overlast die houtkachels kunnen veroorzaken. Een alert is geen verbod, maar een advies.

Vorige winter werden regelmatig stookalerts verspreid. Begin vorige maand werd de eerste van deze winter afgegeven, voor Groningen en Drenthe. Het stookalert dat nu is afgegeven, geldt daar niet.