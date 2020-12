EU en VK nemen belangrijk obstakel handelsakkoord weg

Het Verenigd Koninkrijk zal zich gewoon houden aan de scheidingsakte die het land vorig jaar overeenkwam met de EU. Daarover bereikten het VK en de EU vandaag een akkoord. Met de overeenkomst is een belangrijk obstakel weggenomen voor het sluiten van een handelsakkoord tussen de twee partijen voor het eind van het jaar. Onenigheid over andere dossiers blijft echter bestaan.

In september veroorzaakte de Britse premier Boris Johnson voor ergernis bij de EU door een wet waarin wordt gemorreld aan de afspraken die het VK en de EU vorig jaar maakten. Formeel maakt het VK sinds 1 januari geen deel meer uit van de EU, maar op 1 januari 2021 verlaten de Britten ook de interne markt van de EU. Johnson wilde af van delen van de scheidingsakte waarin dat geregeld werd. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Het VK trekt nu enkele belangrijke artikelen van de omstreden wet in. Toch is inhoudelijke overeenkomst over het handelsakkoord dat er voor het eind van het jaar moet zijn, nog niet in zicht. Johnson kondigde gisteren aan om deze week zelf naar Brussel te komen. Direct overleg met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moet de onderhandelingen over het handelsakkoord vlottrekken.

Oneerlijke concurrentie

De onenigheid over het handelsakkoord gaat bijvoorbeeld over staatssteun aan Britse bedrijven. De EU vindt dat daarmee oneerlijk concurrentie in de hand gewerkt wordt. Ook is er geen overeenstemming over hoe er omgegaan moet worden met straffen, als voorwaarden uit het akkoord overtreden worden. Stel dat er problemen zijn op het gebied van de kaashandel, dan wil de EU heffingen op producten uit andere sectoren op kunnen leggen. De Britten willen dat in zo'n geval er alleen gereageerd mag worden met heffingen op kaas.

Er moet deze week een akkoord zijn om de deal nog op tijd door het Europees Parlement te kunnen loodsen. Goedkeuring van het EP is formeel nodig. Van alle kanten wordt er echter rekening mee gehouden dat de onderhandelingen tot 31 december duren.