Coaches Louter en Kiens zijn niet meer welkom bij turnbond

Turnbond KNGU heeft de samenwerking met trainers Frank Louter en Patrick Kiens beëindigd. De twee waren als clubcoach betrokken bij de training van het nationale vrouwenteam, maar stonden onder druk sinds het onderzoek naar misstanden in de turnsport.

"Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de (verdere) invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot is en helaas onoverbrugbaar is gebleken", zegt technisch directeur Mark Meijer.

Respect tonen, openstaan voor feedback

Volgens technisch directeur Mark Meijer heeft het verbreken van de banden geen verband met het tuchtonderzoek. "Als eindverantwoordelijke voor topsport en talentontwikkeling binnen de nationale selectie turnen dames wil ik constant in gesprek zijn over de onderlinge samenwerking."

"Die samenwerking was al belangrijk, maar is met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de noodzaak tot cultuurverandering alleen maar groter geworden." Meijer noemt als voorbeelden de manier waarop onderling gecommuniceerd wordt, respect getoond wordt en trainers openstaan voor feedback. Wegens een gebrek aan die factoren heeft het KNGU-bestuur besloten een punt te zetten achter de samenwerking.

Meijer: "De afwegingen waren individueel per coach, maar de conclusie was dezelfde. Namelijk dat er wat mij betreft geen basis meer is voor verdere samenwerking."