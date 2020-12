Televisiepresentator en acteur Ursul de Geer overleden

De Geer werd bij het grote publiek bekend als presentator van het tv-programma 't is hier fantasties. In dat programma begaf hij zich in het "sodom en gomorra van de zomervakantie" waar hij Nederlandse vakantiegangers en feestvierders volgde. Vooral in Spaanse kustplaatsen.

Televisiemaker Ursul de Geer (74) is overleden, meldt NRC. De presentator was al enige tijd ernstig ziek en overleed in zijn woonplaats Amsterdam.

Tijdens zijn studie economie en andragogie was Ursul de Geer bij het studententoneel gegaan en naderhand acteerde hij bij de gezelschappen Toneelgroep Centrum, de Nieuwe Komedie en Persona. Ook was hij als acteur te zien in films, zoals Spetters en De Vierde Man, beide geregisseerd door Paul Verhoeven.

Bon Bini Holland

Later regisseerde hij boekbewerkingen als Haar naam was Sarah, Stoner en De Aanslag. De laatste voorstelling kreeg een nominatie voor de Publieksprijs 2011.

In 2014 speelde hij een rechter in de televisieserie Danni Lowinski en in 2015 was hij voor het laatst te zien als acteur op televisie in een bijrol in de Nederlandse komedie Bon Bini Holland.