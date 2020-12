RIVM ziet verband tussen drukte Black Friday en toename besmettingen

"Ik kan er moeilijk precies een vinger op leggen", zegt Timen. "Maar qua tijdsperiode klopt het precies." Black Friday was dit jaar op 27 november. Een week later nam het aantal besmettingen toe.

Ten opzichte van de week ervoor is het aantal nieuwe gevallen met 27 procent toegenomen, van 33.949 naar 43.103. Een zorgwekkende stijging volgens het RIVM.

Testen zonder klachten

Volgens Timen kunnen er ook andere factoren een rol spelen. "Het kan zijn dat mensen de maatregelen minder hebben opgevolgd omdat we een tijd lang een daling van het aantal besmettingen zagen."

Daarnaast speelt mee dat zo'n 18.000 mensen zonder klachten zich hebben laten testen. Dat deden ze na een melding van de corona-app dat ze met een besmet iemand in contact zijn geweest of na bron- en contactonderzoek. "Zo'n tien procent van die mensen bleek positief te zijn."

De toename van het aantal besmettingen is niet precies te herleiden naar een specifieke groep. "We zien een stijging in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio's." Timen verwacht niet dat de maatregelen versoepeld gaan worden. "Ik wil niet vooruitlopen op de persconferentie van vanavond, maar het gaat niet de goede kant op."