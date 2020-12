Drukke Black Friday, minder thuiswerken: zo konden de coronacijfers stijgen

In een week tijd is de verspreiding van het coronavirus in Nederland fors toegenomen. Er zijn ruim een kwart meer positieve testen gemeld. Volgens het RIVM lijkt er een verband met de drukte in de winkelstraten tijdens Black Friday, maar dat is slechts een van de factoren die mogelijk een rol spelen.

Zo blijkt uit reisdata dat er opnieuw iets meer mensen naar het werk gaan. Er zijn voor zover bekend de afgelopen week ook meer mensen in de werksituatie besmet geraakt.

Op bezoek

Maar verhoudingsgewijs de grootste stijging was te zien in de categorie thuisbezoek. Van alle besmettingen waarvan de setting te herleiden is, steeg het aandeel thuisbezoek bij vrienden of familie van 20,4 procent tot 21,9 procent. Dat is een absolute stijging van ruim duizend gevallen in een week tijd, zo valt op te maken uit het nieuwe epidemiologisch rapport van het RIVM.

In het rapport staat geen categorie winkels, dus het valt niet te zeggen in hoeverre de stijging van de besmettingscijfers daadwerkelijk toe te schrijven is aan winkelen.

Maar qua tijdsperiode valt het precies samen met Black Friday (27 november), zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM: