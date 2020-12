Meer Biedronka's in Nederland, maar verwoeste winkels staan los van elkaar

De naamsbekendheid van de Poolse formule maakt de naam Biedronka aantrekkelijk. "Er zit geen patent op", zegt Mahmoed. "Een franchise is dus niet nodig, we hebben het recht om de naam hier te gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld ook een Biedronka in Rotterdam en ik ben nog bezig met een filiaal in Beverwijk."

Biedronka (Pools voor lieveheersbeestje) is in Polen een van de grote supermarktketens, met meer dan 3000 winkels in 1100 dorpen en steden. Als discountsupermarkt willen zij de hoogste kwaliteit bieden voor de laagste prijs. De in Nederland gevestigde Biedronka's staan los van de Poolse keten.

Poolse supermarkten zijn populair en op tientallen plekken te vinden. Een van de redenen is het toenemende aantal Polen in ons land. Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 is het aantal meer dan vervijfvoudigd, tot bijna 200.000 begin dit jaar.

Vooral in gebieden met land- en tuinbouw of zogeheten procesindustrie, zoals vleesverwerkingsbedrijven en slachterijen, zijn veel Polen te vinden. In Noord-Brabant, Limburg, Flevoland en in de kop van Noord-Holland komen er dan ook steeds meer Poolse supermarkten bij.

Worst en bigos

Toch zijn de eigenaren van de supermarkten in veel gevallen niet Pools. In zowel Aalsmeer als Heeswijk-Dinther is de Biedronka in handen van Nederlanders met een Koerdische achtergrond. Door de komst van veel Polen naar Nederland zagen zij markt voor Poolse producten. Veel Nederlandse supermarkten hebben die niet, of maar een klein assortiment.

En dat terwijl veel Poolse werknemers hier vaak op zoek zijn naar producten uit hun land van herkomst. Vooral Poolse worst en andere vleeswaren zijn in trek, maar ook bigos, een traditioneel gerecht met zuurkool en vlees is in Poolse supermarkten altijd te vinden.