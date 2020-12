Vuelta-ritwinnaar Lindeman vindt nieuwe ploeg in Zuid-Afrika

Wielrenner Bert-Jan Lindeman vervolgt zijn loopbaan bij Qhubeka-Assos, de ProTour-ploeg die de afgelopen jaren Dimension Data en NTT heette.

Bij de Zuid-Afrikaanse formatie wordt Lindeman ploeggenoot van de Italiaan Fabio Aru, de winnaar van de Vuelta a España in 2015.

Ritwinnaar in de Vuelta

De 32-jarige Lindeman werd in 2011 prof en reed alleen voor Nederlandse ploegen, de laatste twee jaar voor Jumbo-Visma. Hij schreef in 2014 de Ronde van de Ain op z'n naam en won een jaar later een rit in de Vuelta.