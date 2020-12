RIVM: 'zorgwekkende stijging', 27 procent meer besmettingen

De afgelopen week is het aantal coronabesmettingen met 27 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Er zijn 43.103 positieve tests gemeld, tegen 33.949 positieve tests een week eerder. Het RIVM spreekt van een 'zorgwekkende stijging'.

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 20 november 1. Dat betekent dat 100 mensen samen 100 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

Wel lieten veel meer mensen zich testen: van 260.000 naar 320.000 afgenomen tests. Een klein deel daarvan bestond uit tests van mensen zonder klachten: 18.700, waarvan 10 procent positief was.

In totaal liggen er nu 1700 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1660), van wie 464 op de IC (gisteren: 470). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.

Er zijn 206 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 56 nieuwe opnames meer dan gisteren.

71 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 71 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 19 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 48 doden per dag, tegen 58 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.