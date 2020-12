Doodstraf voor Iraanse journalist Ruhollah Zam blijft staan

Het doodvonnis voor de Iraanse journalist Ruhollah Zam blijft staan, zegt het Iraanse Hooggerechtshof. De journalist werd in juni ter dood veroordeeld door het revolutionaire hof. Wanneer de straf wordt uitgevoerd is nog niet duidelijk. Zam kan nog in beroep.

Zam werd vorig jaar opgepakt en schuldig bevonden aan het oproepen tot geweld tijdens de anti-regeringsprotesten in Iran in 2017, die begonnen toen de voedselprijzen stegen. De formele aanklacht was "corruptie op aarde", een aanklacht die in Iran vaak wordt gebruikt in zaken die te maken hebben met spionage of pogingen om het regime over te werpen.

Amadnews

De journalist was beheerder van Amadnews, dat via de chatapp Telegram kritisch berichtte over de overheid. Hij had zo'n 1,4 miljoen volgers en deelde video's van protesten en andere informatie die volgens de Iraanse autoriteiten schadelijk waren. Ook deelde hij instructies voor het maken van molotovococktails.

Omdat andere sociale media waren geblokkeerd, was Amadnews een van de weinige plekken waarop informatie over de protesten kon worden gedeeld. Amadnews werd in 2018 door Telegram geschorst voor het oproepen tot geweld, maar keerde later terug onder een andere naam.

Frankrijk

De journalist werd in 2009 al eens opgepakt en vertrok daarna naar Frankrijk. In oktober vorig jaar werd hij opnieuw gearresteerd door de Iraanse Revolutionaire Garde in wat genoemd werd een "operatie van de inlichtingendiensten". Waar hij werd aangehouden is nooit duidelijk geworden.

Zijn vrouw zei eerder tegen de BBC dat hij op het moment van de aanhouding in Irak op zakenreis was, en dat hij plotseling niet meer telefonisch bereikbaar was.