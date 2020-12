Van den Berg heeft zin in duel met beste Barcelona in jaren

Van den Berg: 'Iedereen was enorm blij met Barcelona' - NOS

Voor PSV begint woensdag een nieuw hoofdstuk in de rijke clubgeschiedenis. Dan staan de voetbalsters van de Brabantse club voor het eerst in de historie aan de aftrap van een Champions League-wedstrijd. En wat voor een. Want PSV wacht een pittige ontgroening tegen FC Barcelona, een van de topploegen in Europa. In de achtste finales van het grootste Europese toernooi speelt PSV eerst een thuiswedstrijd, volgende week woensdag is in Barcelona de return. "Als je dan een Champions League-wedstrijd speelt, dan wil je het natuurlijk meteen goed doen. Met Barcelona kun je je geen betere tegenstander wensen", klinkt het monter uit de mond van aanvoerder Mandy van den Berg een dag voor het eerste duel. Maar ze is ook realistisch. "We weten dat het de top van Europa is, misschien wel van de wereld. Dus we gaan twee hele zware wedstrijden krijgen."

De Champions League-wedstrijd tussen PSV en FC Barcelona is woensdag vanaf 16.20 uur live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel wordt van commentaar voorzien door Frank Wielaard.

Toch denkt Van den Berg dat haar ploeg niet geheel kansloos is tegen het team waar Lieke Martens een van de sterspeelsters is. "We zijn absoluut niet de favoriet. Ik denk dat onze kansen er absoluut zijn, maar we moeten ook niet al te groots gaan denken." De kansen voor PSV liggen volgens Van den Berg in de snelle omschakeling van haar ploeg. "Dat is de kracht van ons team, met veel snelheid voorin. Daar hebben we absoluut kans om Barcelona pijn te kunnen doen." De tekst gaat verder onder de video.

Er staat dit seizoen geen maat op Barcelona. De ploeg van Martens staat tweede in de competitie met twee punten achterstand op UDG Tenerife, maar wel met drie duels minder gespeeld. Vooral het doelsaldo na zeven wedstrijden spelen is indrukwekkend, 38 doelpunten voor, één tegen. In de Champions League kwam het nog niet tot groot succes voor Barça, dat in 2019 de finale verloor van Olympique Lyonnais. Mede door de hegemonie in eigen land, is daarom dit jaar het winnen van de Champions League het hoofddoel voor Barcelona denkt Van den Berg.