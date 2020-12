40 jaar na de moord op John Lennon: 'Ben er nog steeds kapot van'

Nederland werd op 9 december wakker met het nieuws. "Ik was 18 jaar en woonde nog bij mijn ouders in Hoorn", zei Bindervoet in het NOS-programma Met het Oog op Morgen. "Ik kwam beneden van mijn slaapkamer en hoorde mijn vader zeggen: "Ze hebben Lennon neergeschoten". Ik was er helemaal kapot van. Nog steeds eigenlijk."

Een van die fans is vertaler Erik Bindervoet, die begin deze eeuw met Robbert-Jan Henkes alle Beatles-liedjes naar het Nederlands vertaalde. Hij weet nog precies waar hij was toen Lennon in de New Yorkse avond werd doodgeschoten voor het Dakota-gebouw, aan de westkant van Central Park.

Beatles-fans over de gehele wereld staan vandaag stil bij de sterfdag van John Lennon, die veertig jaar geleden werd doodgeschoten door een doorgedraaide fan in hartje New York. Voor hen is het muziekicoon nog net zo magisch als op die decemberdag in 1980.

Ook de Belgisch-Rwandese zanger Jean Bosco Safari kan het moment toen hij hoorde over de moord op Lennon nog probleemloos voor de geest halen. "Ik zat in een eettent in Antwerpen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar stond de radio aan. Ik hoorde het over de speakers. Het was een mokerslag. Het was voor mij, als fan van het eerste uur, ondenkbaar dat één van de Beatles zou sterven."

Lennon werd doodgeschoten door de toen 25-jarige Mark David Chapman, een Beatles-fan die door hem geobsedeerd was geraakt. Hij was maanden bezig met het plannen van de moord. Lennon deelde nog een handtekening uit aan Chapman, een paar uur voordat die vier kogels in zijn rug zou afvuren voor de ogen van zijn vrouw Yoko Ono.

Lennon-fans voor het Dakota-gebouw in New York in 1980, een paar dagen na de moord: