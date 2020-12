Handvol twijfelgevallen bij Ajax voor Atalanta; Blind ziek naar huis

Het grootste twijfelgeval is Traoré, zei Ten Hag op de persconferentie. De spits viel zaterdag in het eredivisieduel met FC Twente uit met een spierblessure. "We moeten na de training kijken wat de reactie is. Dan weten we of hij erbij kan zijn en of hij kan starten."

Daar kwam even later Daley Blind misschien nog bij: de verdediger ging voor de training ziek naar huis. De hoop is dat hij er woensdag gewoon bij is, mits de dinsdag afgenomen coronatest negatief is. Maar dat laatste geldt natuurlijk voor alle spelers.

'We willen door in Champions League, maar Europa League is ook mooi' - NOS

De generale repetitie was voor Ajax met een 1-2 thuisnederlaag tegen FC Twente niet best. En dat riep herinneringen op aan precies een jaar geleden.

Ajax is al zeker van overwintering in de Europa League. Om zich onder de laatste zestien van de Champions League te scharen, moeten de Amsterdammers woensdag winnen van Atalanta. "Ik zie het als een finale", aldus Ten Hag.

Een samenvatting is te zien in het late Journaal om 23.35 uur op NPO 1.

De aftrap in de Johan Cruijff Arena bij Ajax-Atalanta is om 18.55 uur. De wedstrijd is bij de NOS live te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app.

"De parallel die ik tussen Twente en Willem II zie, is ongeconcentreerdheid", zei Ten Hag. "Dat zegt niets over het gevolg." De Ajax-coach gaf wel toe dat de uitschakeling door Valencia vorig seizoen lang heeft doorgewerkt.

"Maar dit is een ander jaar met een ander team en andere intenties. Onze droom is om in de Champions League te blijven. Het Champions League-platform is ons leven, daar sta je in de spotlights, daar houden we van", zei de coach.

"We zijn heel ambitieus en willen bij de beste zestien van Europa horen. Maar er is geen man overboord als we het niet halen. De Europa League is ook een mooi evenement."