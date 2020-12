De uitzending van 8 december

Om 19.00 uur vanavond licht het kabinet toe wat de precieze regels zijn voor de komende weken. Wat nog op tafel ligt, is het aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden met Kerst en Oud en Nieuw. Er wordt vandaag een knoop doorgehakt over of dat aantal voor de feestdagen omhoog kan. We bespreken de laatste stand van zaken met Arjan Noorlander.

Wat mogen we wel en wat mogen we niet met Kerst? We horen het vanavond bij een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Het kabinet vindt de besmettingscijfers te ernstig om maatregelen flink te versoepelen, meldden Haagse bronnen gisteren aan de NOS en Nieuwsuur.

Kunstenaars vervangen leraren

Er is een tekort aan leraren en er zij voldoende kunstenaars. Eén en één is twee, dacht een bureautje. Als er leraren uitvallen, bijvoorbeeld omdat ze een dagje ziek zijn of een coronatest moeten doen, kunnen zij een kunstenaar regelen die een klas vol leerlingen overneemt, zodat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd.

We gaan onder meer langs bij een school in de Bijlmer. Ook daar is een tekort aan leraren. De werkdruk is er zo groot dat de school ervoor heeft gekozen om één dag per week in alle klassen een kunstenaar in te zetten in plaats van een onderwijzer.