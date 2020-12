W Series naar Zandvoort, Visser hoopt naast Verstappen te kunnen schitteren

Beitske Visser die samen met Max Verstappen een rondje langs de Nederlandse fans maakt op Circuit Zandvoort na het Formule 1-weekend. Het zou zomaar kunnen gebeuren, als de dan geldende coronamaatregelen het toelaten uiteraard.

De W Series, de raceklasse voor vrouwen waarin Visser actief is, is namelijk in het weekend van 3, 4 en 5 september onderdeel van de Grand Prix van Nederland. In totaal is de Formule W nu bij 8 van de 23 Formule 1-races van komend seizoen betrokken.