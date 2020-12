Frenkie treft Matthijs, maar vader werkt vandaag gewoon als parkeerwacht

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in 2018 - Ajax Images

Dat Frenkie de Jong altijd een gewone jongen is gebleven, heeft hij niet van een vreemde. Dat de Oranje-international inmiddels voor het grote Barcelona speelt, weerhoudt zijn vader er namelijk niet van om zelf lekker zijn eigen werk als parkeerwacht te blijven doen. Zelfs op de wedstrijddag van Barcelona-Juventus slingert John de Jong foutparkeerders op de bon, terwijl zijn zoon zich verheugt op een weerzien met zijn maatje Matthijs de Ligt. "Corona, hè?", baalt De Jong. "Ik heb al sinds maart geen wedstrijd meer kunnen bezoeken." En dat geldt ook voor Frank de Ligt, apotheker van beroep. "Frenkie tegen Matthijs in de Champions League, dat had de kers op de taart moeten zijn."

Barcelona en Juventus treffen elkaar om 21.00 uur in de afsluitende wedstrijd van poule G de Champions League. Beide clubs zijn al geplaatst voor de volgende ronde, inzet van het duel is de groepswinst. De partij is te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app.

De twee voetbalvaders, allebei 57 jaar oud, zitten vanavond na een doorsnee werkdag gewoon voor de televisie. Ze missen hun zoons, de mooie duels en alle emoties daaromheen. Maar ook elkaar. "Ik heb hem al zo lang niet gezien", baalt De Jong. "De Ajax-tijd was geweldig, zo gezellig. Met ook de vader van Donny van de Beek er altijd bij." Nederlands elftal "Bij Ajax ging ik altijd kijken, vanaf de jeugd al", zegt De Ligt. "Met al die mooie Europese wedstrijden. En natuurlijk zaten ze ook al snel in het Nederlands elftal."

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt samen bij Oranje - ANP

Vier jaar geleden speelden Frenkie en Matthijs nog samen in Jong Ajax, in een geweldige lichting die het huidige eerste elftal internationaal weer op de kaart heeft gezet. De band tussen de spelers en hun families is sterk. Met de successen kwam ook een onvermijdelijke uittocht op gang. Frenkie koos voor Barcelona, Matthijs voor Turijn. "Matthijs had ook bij Barcelona moeten zitten", doelt De Jong op de defensieve zorgen in het elftal van zijn zoon. "Maar nu hebben ze geen geld meer." "We hebben er natuurlijk heel goed over nagedacht. En ik denk dat hij een goede keuze heeft gemaakt met Juventus", stelt De Ligt. "Je hoorde wel allerlei berichten dat Matthijs overal naartoe kon, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo." Anderhalf jaar geleden adviseerde Frenkie de Jong zijn nieuwe club Barcelona ook Matthijs de Ligt te halen:

Ajacieden De Jong en De Ligt over elkaars boosheid, wapens, irritaties en toekomst - NOS

"Ik vind dat Frenkie zich goed staande heeft gehouden in alle onrust tijdens zijn eerste seizoen. Hij haalt altijd wel een voldoende", vindt De Jong. "En dan die kritieken in de media. Dan was het weer geweldig, dan weer helemaal niets. Wat hebben we daar samen om kunnen lachen." Belangrijkste spelers "Matthijs wordt nu gezien als een van de belangrijkste spelers van Juventus", merkt De Ligt. "Hij was altijd al een rots in de branding. In Italië is hij er alleen maar op vooruit gegaan. Hij is gelukkig ook weer fit nu na zijn schouderoperatie. Ik zie aan hem dat hij goed in zijn vel zit." "Frenkie ook", merkt De Jong. "De Nederlandse invloeden in Barcelona doen hem goed. Ik hoop dat trainer Ronald Koeman de tijd krijgt iets op te bouwen."

Frenkie de Jong bij FC Barcelona - AFP

Nog jong zijn ze, Frenkie (23) en Matthijs (21). Maar ze weten precies wat ze willen. "Matthijs gedroeg zich al op jonge leeftijd heel volwassen", vertelt De Ligt. "Toen hij een jaartje of veertien was, heb ik op zijn school eens aan een docent gevraagd of hij zich daar ook zo gedroeg. 'Hij is eigenlijk al volwassen', kreeg ik te horen." "Ik heb Frenkie nooit hoeven corrigeren. En trouwens, je kunt eigenlijk ook niet boos op hem worden", vindt De Jong. "Af en toe een beetje opbouwende kritiek, meer heb ik me niet met hem bemoeid." Karakter "Matthijs is altijd positief ingesteld en erg zelfkritisch", omschrijft De Ligt het karakter van zijn zoon. "Ik ben in zijn eerste jeugdjaren altijd supporter geweest. Toen de concurrentie harder werd, heb ik me wel bemoeid met zijn ontwikkeling. Ik heb hem ook begeleid. Toen dat bijna een fulltime baan dreigde te worden, kon dat niet meer. Want ik wilde mijn eigen werk ook niet opgeven." "Ik ben ook altijd blijven werken. Eerst 25 jaar bij een betonfabriek. Nu bij de parkeerdienst, loop ik heerlijk buiten mijn rondjes. Ik doe het drie dagen in de week. Ik heb zelf nog nooit gedonder op straat meegemaakt. Delft, waar ik werk, is een nette stad."

Matthijs de Ligt bij Juventus - AFP

De Ligt komt niet bepaald uit een voetbalfamilie. "Ik heb nog een blauwe maandag in een studententeam gekeept. Maar verder vooral gehockeyd en getennist", biecht zijn vader op. "Matthijs stak er vanaf het begin af aan al bovenuit als speler. Ik heb nooit het idee gehad dat hij de opleiding bij Ajax moeilijk zou doorlopen. Al snel sloeg hij ook lichtingen over. Toen dacht ik wel: dit gaat de goede kant op." "Over mij zeggen ze dat ik vroeger ook wel een aardig balletje kon trappen", aldus De Jong: "Ik heb nog twee jaar bij Feyenoord in de A-jeugd gespeeld, samen met Mario Been en Ruud Brood. Daarna 22 jaar bij ASV Arkel in het eerste. En ik voetbal nog steeds, hè. Hier in het vijfde." Feyenoord-familie "Frenkie komt uit een echte Feyenoord-familie, maar we kozen uiteindelijk voor de gemoedelijkheid van Willem II. Toen hij later eens met de beloften een wedstrijd in Rotterdam speelde, vroeg Giovanni van Bronckhorst: 'Wie is die nummer tien?' Waren ze hem al vergeten daar."

Donny van de Beek, Vaclav Cerny, Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong vieren een zege op Panathinaikos in 2016 - ProShots