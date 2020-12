'Pensioenen komende jaren vrijwel zeker niet verlaagd'

De regels voor pensioenfondsen worden in de aanloop naar het nieuwe stelsel versoepeld, schrijft de Volkskrant. Daardoor hoeven de pensioenen de komende jaren minder snel te worden verlaagd.

Dat zou blijken uit een conceptvoorstel waarin de regels staan waaraan fondsen moeten voldoen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Elk fonds moet ergens in de komende jaren overstappen naar dat nieuwe systeem, in elk geval vóór 2026.

Daarbij zou een dekkingsgraad van 95 procent al voldoende zijn om niet te hoeven korten. Dat betekent dat een fonds voor elke euro die het nu en later verwacht te moeten uitkeren aan pensioenen, maar minimaal 95 cent aan vermogen hoeft te hebben.

Als de dekkingsgraad naar 90 procent daalt, moeten pensioenfondsen volgens de Volkskrant een plan opstellen, waarin zij duidelijk maken hoe zij alsnog op 95 procent komen. Verder zou een pensioenfonds bij een dekkingsgraad van 105 procent de pensioenen van e deelnemers mogen verhogen. Die grens ligt nu op 110 procent.

Verkiezingen op komst

Vrijdag schreef het Financieele Dagblad ook dat er wordt gesproken over een dekkingsgraad van minimaal 95 procent. De partijen die nu aan tafel zitten, hikken aan tegen kortingen op de pensioenen in het huidige stelsel, zeker nu er verkiezingen aankomen, schreef het FD.

Het voorstel is nog niet klaar. Er wordt nog volop over gesproken met werkgevers en werknemers en er kunnen dus nog dingen veranderen, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naar verluidt is het de bedoeling om het later deze week naar buiten te brengen.

Er volgt dan eerst een internetconsultatie, wat inhoudt dat iedereen zich erover uit kan spreken. Daarna moet het nog door de Tweede en Eerste Kamer. Tot die tijd kan SZW niets zeggen over de inhoud.

Dat er nu twee kranten over de verlaging schrijven "betekent in elk geval dat er een serieuze optie op tafel ligt", zegt economie-verslaggever Charlotte Waaijers.