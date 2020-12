Leerdam dankzij fraaie comeback met Seattle Sounders naar finale MLS

Door de zege is Seatte Sounders kampioen van de Western Conference.

Nadat de aansluitingstreffer van Will Bruin met meer geluk dan wijsheid tot stand was gekomen, werd onder impuls van oud-Ajacied Nicolás Lodeiro in de slotminuten zelfs nog een zege uit het vuur gesleept. Zowel Raúl Ruidíaz als Gustav Svensson scoorde uit een hoekschop van de kleine linkspoot.

Kelvin Leerdam heeft zich met Seattle Sounders geplaatst voor de finale van de Major League Soccer. Dankzij een knappe comeback tegen Minnesota United (3-2) kan zijn ploeg zaterdag tegen Columbus Crew de titel in de Verenigde Staten prolongeren.

In de finale is Columbus Crew zaterdag de tegenstander. Die club mocht zich eerder al de beste noemen van de Eastern Conference na een zege op New England Revolution.

Bij Columbus Crew staan ook heel wat oud-eredivisiespelers onder contract, met Eloy Room, Vito Wormgoor, Youness Mokhtar en Krisztián Németh.

Room ontbrak een tijdje na een positieve coronatest, maar is na zijn verplichte quarantaine inmiddels weer in training om een plek onder de lat af te dwingen in de eindstrijd.