Wekdienst 8/12: persconferentie kabinet • Verenigd Koninkrijk begint met inenten

Goedemorgen! Het Verenigd Koninkrijk begint vandaag met het inenten van mensen tegen het coronavirus en het kabinet geeft vanavond opnieuw een persconferentie over de coronacrisis. De dag start fris, met lichte vorst in gebieden waar het afgelopen nacht is opgeklaard. Eventuele gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend. De rest van de dag trekken wolkenvelden over het land. Het wordt een relatief kille dag, met temperaturen van zo'n 2 tot 4 graden.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 19:00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen rondom de feestdagen. Gisteren werd duidelijk dat het kabinet weinig mogelijkheden ziet om te versoepelen. Naar verwachting maken Rutte en De Jonge ook bekend dat de scholen rond Kerst niet langer dan twee weken gesloten blijven.

Het Verenigd Koninkrijk begint met het inenten van burgers tegen het coronavirus. Het gaat om het vaccin ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech, dat vorige week werd goedgekeurd door de Britse autoriteiten.

De Amerikaanse president Trump houdt een 'coronatop' in het Witte Huis. Aanwezig zijn leden van zijn regering, wetenschappers en andere experts. Ook vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven die coronavaccins ontwikkelen, zijn uitgenodigd. De VS willen deze week beoordelen of het Pfizervaccin versneld kan worden goedgekeurd.

Wat heb je gemist? De afname van de CO2-uitstoot in de Europese Unie is sinds 1990 te danken geweest aan het zuiniger leven van Europeanen met een lager of middeninkomen, meldt Oxfam Novib in een nieuw rapport. De rijkste tien procent van de inwoners is in dezelfde periode juist meer CO2 gaan uitstoten. Oxfam waarschuwt dat die rijkste groep EU-burgers in 2030 hun verbruik met 90 procent moet hebben teruggebracht om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot anderhalve graad. Dat wordt in het algemeen aangehouden als een nog houdbare stijging van de temperatuur op aarde.

Ander nieuws uit de nacht: Premier Ardern maakt excuses voor fouten in aanloop naar aanslagen Christchurch: het onderzoeksrapport naar de aanslagen is vrijgegeven. "De commissie concludeert niet dat de aanslagen voorkomen hadden kunnen worden als deze problemen er niet waren geweest. Maar het waren niettemin misstanden, en daarvoor maak ik excuses", zei Ardern.

Opnieuw activisten en oppositiepolitici opgepakt in Hongkong: het achttal wordt vervolgd vanwege een protest op 1 juli, de dag waarop jaarlijks de overdracht van de voormalige Britse kroonkolonie naar China wordt herdacht.

Twee zwaargewonden bij brand appartement Hendrik-Ido-Ambacht: zij zijn de bewoners van het appartement waar de brand uitbrak. De bewoners van de onderliggende woonlagen moesten worden geëvacueerd.

En dan nog even dit: Het overlijdensbericht van de Amerikaanse acteur Chadwick Boseman was de meest gedeelde tweet van 2020, meldt Twitter in zijn jaaroverzicht. Het bericht kreeg de meeste 'likes' voor een individuele tweet ooit, zegt het bedrijf: pakweg 7,6 miljoen keer. Boseman was onder meer bekend van zijn rol als de superheld Black Panther in de succesvolle reeks stripverfilmingen van Marvel. Hij leed aan kanker. Het eerbetoon van voormalig president Obama aan basketballer Kobe Bryant, die in januari omkwam bij een helikopterongeluk, staat op nummer 2 als het gaat om likes en retweets.