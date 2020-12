Explosies bij Poolse supermarkten Heeswijk-Dinther en Aalsmeer

Twee Poolse supermarkten zijn afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Het gaat om vestigingen van de keten Biedronka in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther.

De explosie in Aalsmeer was rond 03.00 uur. Er ontstond een grote brand, waarna het pand volledig uitbrandde. Het bovengelegen appartement is onbewoonbaar geworden. Ook een auto ging in vlammen op. Niemand raakte gewond.

Een uur later was er een explosie in Heeswijk-Dinther. Daarbij raakte de gevel van de winkel zwaar beschadigd. Ook daar zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Door de explosie is de straat tot aan de overzijde bedekt met puin: