Explosies bij Poolse supermarkten Aalsmeer en Heeswijk-Dinther

Een uur later was er een explosie in Heeswijk-Dinther. Daarbij raakte de gevel van de supermarkt en nabijgelegen winkels zwaar beschadigd. Ook daar zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wat er precies is ontploft, is nog onduidelijk. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vanochtend onderzoek gedaan op beide locaties.

De explosie in Aalsmeer was rond 03.00 uur. Er ontstond een grote brand, waarna het pand volledig uitbrandde. Het bovengelegen appartement is onbewoonbaar geworden. Ook een auto ging in vlammen op. Niemand raakte gewond.

Twee Poolse supermarkten zijn afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Het gaat om Biedronka-winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de explosies.

Twintig bewoners van het bovengelegen appartementencomplex werden geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in de brandweerkazerne. Zij mogen inmiddels weer terug naar hun huis. Eerder vanochtend waren er twijfels of de constructie van het complex goed genoeg was, maar deskundigen concluderen dat dat wel het geval is.

De eigenaar van de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther zegt tegen Omroep Brabant dat hij "helemaal in shock" is. "Mijn winkel is helemaal kapot. Hopelijk zijn de mensen die boven mijn zaak wonen, veilig en gezond", zegt Shwana Rabati.

"Ik hoop dat agenten serieus gaan onderzoeken wie hier achter zit en waarom. En dat ze die mensen pakken. Ik kan er nog steeds niet bij, voel me echt niet goed." Hij zegt dat hij met niemand problemen heeft.

De winkeleigenaar van de Biedronka in Aalsmeer, Moshkhal Mahmode, vermoedt dat er opzet in het spel is. "De hele zaak stond in de fik en is verwoest", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Dit is echt met opzet gebeurd. Ik heb te horen gekregen dat er een explosief op het raam is geplaatst."

'Normaal een heel rustige buurt'

De buurtbewoners schrokken wakker door de explosie. Ze zeggen dat het normaal een heel rustige buurt is. Van de andere panden is vooral de slagerij rechts naast de supermarkt flink beschadigd geraakt.

In Polen is Biedronka een grote supermarktketen, met bijna 3000 winkels en 65.000 personeelsleden. De winkel in Heeswijk-Dinther opereert los van het grote bedrijf en draagt alleen dezelfde naam, zei de eigenaar eerder tegen het Brabants Dagblad. Samen met een groep familie, vrienden en kennissen - veelal met een Koerdische achtergrond - hebben ze meerdere Poolse supermarkten in het land in handen.