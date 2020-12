Chuck Yeager (97) overleden, eerste mens die door geluidsbarrière brak

De Amerikaanse gevechtspiloot en luchtvaartpionier Chuck Yeager is op 97-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Victoria meldt dat op Twitter. Yeager werd bekend als de eerste mens die in 1947 de geluidsbarrière doorbrak, "Na alle hooggespannen verwachtingen viel het eigenlijk best tegen", schreef Yeager in 1985 in zijn memoires.