Proefoptreden Guido Weijers voor 500 man • Nog steeds geen licht aan horizon voor horeca

Diederik Gommers is bang voor een verdere stijging van het aantal coronabesmettingen, zei hij vanavond in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. De IC-arts die ook lid is van het OMT zegt dat hij zijn hart de komende dagen vasthoudt. "Als de cijfers verder stijgen, kunnen we in een derde golf belanden. Dat kunnen we in het ziekenhuis niet hebben. Het verplegend personeel kan niet op adem komen, terwijl dat eigenlijk wel moet."

In het Erasmus MC, de werkplek van Gommers, is het ziekteverzuim onder het verplegend personeel gestegen van 10 naar 20 procent. "Als het verder toeneemt, ben ik bang dat daar mensen gaan omvallen." De arts is blij dat het kabinet dinsdag de maatregelen niet versoepeld heeft, en zelfs een verzwaring overweegt voor de Kerst.

Volgens Gommers begrijpt het OMT niet goed waar de meest recente stijging vandaan komt. "Zou het door Black Friday kunnen komen? Is het mobiliteit? Houden we ons niet goed aan de maatregelen? Komt het door de kou? Wisten we het maar."

We zitten daardoor volgens Gommers momenteel in een lastige periode. "De mensen beginnen het zat te worden om de maatregelen vol te houden, terwijl het vaccin nog niet toegediend wordt".