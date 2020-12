Minder bekeuringen voor overtreders coronaregels • Eerste Britten ingeënt

Wat kan ik eten om mijn weerstand te vergroten? Moet ik vitaminesupplementen slikken? En hoe houd je een gezonde leefstijl vol als je thuiswerkt? Over dat soort vragen wordt het Voedingscentrum in deze coronatijd veel gebeld, zei gedragsexpert Roel Hermans vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

Zijn tip: gooi niet in één keer je hele voedingspatroon om, maar probeer elke dag een gezond stapje te zetten. "Als je bijvoorbeeld ontdekt dat je vaak snoept en snackt, kijk dan wanneer dat gebeurt. Als je tv kijkt, of aan het thuiswerken bent? Maak voor dat specifieke moment een plannetje om het anders te doen. Kun je jezelf bijvoorbeeld afleiden door een telefoontje te plegen of een wandeling te maken als je een enorme trek voelt opkomen?"

Gisteren werd bekend dat de meeste Nederlanders ook in deze tweede golf niet meer zijn gaan eten dan normaal. Zo'n 63 procent heeft een stabiel gewicht, ondanks waarschuwingen voor 'coronakilo's'. Dat blijkt uit een enquête van het Voedingscentrum onder 1265 mensen.

"Verhalen over die coronakilo's zijn zeker geen broodje aap", zegt Hermans. "Er zijn ook wel mensen aangekomen, maar het grootste gedeelte zegt stabiel te zijn gebleven. We horen ook vaak dat mensen deze coronatijd juist gebruiken om meer tijd in de keuken door te brengen en meer gezonde recepten te maken."