Eerste Britten ingeënt • Nieuwjaarsduik Scheveningen gaat niet door

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen op 1 januari gaat niet door, vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Maar de organisatie heeft een alternatief bedacht, meldt Omroep West. "Als de mensen niet naar de zee mogen komen, brengen we de zee gewoon naar de mensen", citeert de regionale omroep Alex Schuttert van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland.

Het is de bedoeling dat er soepblikken met zeewater worden opgestuurd naar de mensen die zich voor de nieuwjaarsduik opgeven. Daarmee kunnen ze op 1 januari meedoen aan een 'thuisduik'. "Met de Nieuwjaarsduik uit Blik hebben we een mooi alternatief", zegt Schuttert. "Hopelijk wordt het net zo leuk."

Vorige maand werd bekend dat ook de vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp komende jaarwisseling niet doorgaan vanwege corona. Vorig jaar mochten de rivaliserende bouwers ook al niet aan de slag met de palletstapels; toen was dat omdat er geen vergunning voor de vreugdevuren was afgegeven. In 2018 ontstond door de in brand gestoken pallettorens een vonkenregen in Den Haag.