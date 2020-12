Eerst minder vaccins beschikbaar dan gedacht • Mogelijk strengere maatregelen met Kerst

Farmaceut AstraZeneca heeft de resultaten van het onderzoek naar zijn coronavaccin AZD1222 gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Daarmee is AstraZeneca het eerste farmaceutische bedrijf dat de resultaten in een medisch tijdschrift heeft gepubliceerd en openbaar heeft gemaakt. Volgens het bedrijf is het vaccin, dat is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Oxford, veilig en voor zo'n 70 procent effectief. Wel blijven er nog vragen over de effectiviteit van het vaccin bij 55+'ers.

De onderzoekers claimen dat het vaccin voor 62 procent effectief is bij mensen die twee keer een volledige dosis kregen, en voor 90 procent bij de mensen die eerst een halve en daarna een hele dosis kregen. Maar deskundigen zeiden eerder dat die laatste groep (2741 deelnemers) te klein was om een goede conclusie te trekken, en dat er meer onderzoek nodig is. Ook zat er in die onderzoeksgroep niemand van boven de 55.

Volgens hoofdonderzoeker professor Pollard is er geen twijfel over de veiligheid van het vaccin. "De enige manier om de pandemie achter ons te laten, is dat we vaccins krijgen." AstraZeneca zegt dat "de resultaten laten zien dat er een effectief vaccin" is. "Ik denk echt dat dit vaccin grote gevolgen zal hebben voor de pandemie." AstraZeneca meldt ook op dat er 10 besmette mensen met ernstige klachten (ziekenhuisopnames, en 1 sterfgeval) zaten in de placebo-groep, en geen in de groep van de gevaccineerden.