'Duitsland stevent af op lockdown' • Minder bekeuringen voor overtreders coronaregels

In Duitsland wordt de roep om strengere maatregelen steeds luider. Het aantal positieve coronatests blijft steken op een hoog niveau en neemt in sommige regio's zelfs toe. De invloedrijke Leopoldina-academie van de Wetenschappen adviseert de Duitse regering daarom om een harde lockdown af te kondigen. Volgens de academie is die "absoluut nodig" om de tweede golf te breken.

De wetenschappers pleiten ervoor om schoolkinderen vanaf volgende week thuis te laten. Ook vinden ze dat alle werknemers voor zover mogelijk moeten thuiswerken. Na de kerst zou het openbare leven grotendeels moeten worden stilgelegd, door alle winkels (behalve supermarkten) te sluiten en sociale contacten verder te beperken.

De Duitse bondskanselier Merkel neemt het advies van de Leopoldina-academie doorgaans erg serieus. Meerdere Duitse media zeggen dat ze sowieso op het punt staat om in te grijpen. "Met de maatregelen die we nu hebben, komen we de winter niet door", zou Merkel gisteren tijdens de CDU-fractievergadering hebben gezegd. Deze week is er waarschijnlijk een spoedtop tussen de landelijke regering en de deelstaten. Sommige deelstaten wachten dat niet af en hebben zelf al een lockdown ingesteld, zoals Beieren en Saksen. Maar andere regio's, met name in het noorden, zijn daar minder enthousiast over. Daar lopen de besmettingscijfers namelijk wel terug.