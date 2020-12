Oranje-handbalsters vechten voor laatste kans: 'Maar moeten ook genieten'

Volgens Abbingh, die dit toernooi negen keer trefzeker was, mist het team momenteel geloof in eigen kunnen. "Het spel oogt onzeker en zo voelt het ook binnen het team. Het is iets onverklaarbaars."

Het EK is voor Nederland behoorlijk teleurstellend begonnen. In de openingswedstrijd tegen Servië werd een ruime voorsprong in de tweede helft uit handen gegeven (25-29) en ook het tweede EK-duel ging verloren (25-27 tegen Kroatië). "Ik herkende mijn eigen team soms niet", zei bondscoach Emmanuel Mayonnade maandag op de persconferentie.

"We moeten terug naar de basis, handballen omdat we het leuk vinden en omdat we er goed in zijn." Dat is volgens Lois Abbingh het strijdplan voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Hongarije, vanavond om 20.30 uur. Oranje moet winnen om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

"Het ligt absoluut niet aan onze vechtlust. We begonnen goed tegen Servië, maar in de tweede helft hadden we een mindere fase. Ik had niet verwacht dat dat door zou werken in de wedstrijd tegen Kroatië. We moeten nu snel een manier vinden om dat om te zetten."

Na de verloren wedstrijd tegen Kroatië was de sfeer in de ploeg niet al te best. "Iedereen is natuurlijk teleurgesteld", liet Abbingh weten. "Bij mij persoonlijk kwam de klap hard aan. Als vechten voor wat je waard bent niet genoeg is, is dat heel frustrerend."

Toch bleef het in de Nederlandse kleedkamer rustig na het laatste fluitsignaal. "Niemand gooide met spullen of sloeg tegen de muren. We zijn een team dat vooral veel praat", legde Abbingh uit. "Direct na de wedstrijd zijn we als speelsters vooral op onszelf. Pas op de ochtend daarna wordt de wedstrijd besproken."

Even luchten

Om de teleurstelling te verwerken, mocht de Nederlandse ploeg maandag bij hoge uitzondering even naar buiten, ondanks het strenge corona-protocol. De speelsters mogen zich gedurende het toernooi in principe enkel in het hotel, de bus of de sporthal begeven.

"Het was de eerste keer in een week tijd dat we frisse lucht kregen", aldus Abbingh. "Het helpt wel om je hoofd leeg te maken. Als team hebben we het ook wel nodig om af en toe even uit de handbalfocus te zijn."