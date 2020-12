Twee zwaargewonden bij brand appartement Hendrik-Ido-Ambacht

Bij een brand in een appartementencomplex in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht zijn zeker twee mensen zwaargewond geraakt, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De brand brak rond 01.00 uit op de derde verdieping van een pand aan De Heerlijkheid.

De zwaargewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zij zijn de bewoners van het appartement waar de brand uitbrak. De bewoners van de onderliggende woonlagen moesten worden geëvacueerd. Ze werden opgevangen in het gemeentehuis. Drie van hen werden voor rookinhallatie behandeld door ambulancepersoneel.

Na ruim een uur had de brandweer het vuur onder controle, rond 03.00 mochten de bewoners van de begane grond en de eerste verdieping weer terug naar hun woningen.

Bij de brand was sprake van grote rookontwikkeling. Omwonenden werd verzocht uit de rook te blijven. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend, dat wordt nog onderzocht door de brandweer. De woning waar de brand uitbrak en de bovenliggende woning zijn zwaar beschadigd, meldt de veiligheidsregio.